Яценюк: необхідно прискорити і здешевити маршрут до Китаю в обхід Росії

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству інфраструктури та керівництву «Укрзалізниці» завершити всі переговори щодо організації руху поїзда з України до Китаю через Грузію, Азербайджан, Казахстан, включаючи питання тарифного регулювання та зниження собівартості перевезення одного контейнера. Про це прем'єр сказав у ході засідання за результатами тестового запуску поїзда з України до Китаю в обхід Росії.

Він повідомив, що раунд переговорів пройде в Астані наприкінці лютого.

«Ми поставлені перед дилемою: або чекати доброї волі Росії, якої ми не збираємося чекати, або будувати альтернативний шлях. І те, що поїзд виїхав з Іллічівська і доїхав до Китаю - це чіткий сигнал того, що ми все зробили правильно. І це сигнал того, як розібрати торгове ембарго, яке нам поставила Росія, - сказав Яценюк. - За результатами того, що нам вдалося зробити, треба поставити кілька нових завдань. Перше - по часу в дорозі. Після того, як проаналізуємо всі складові проходження поїзда, нам треба скоротити термін, щоб поїзд ішов 10 днів. Друге - питання собівартості. Зараз один контейнер коштує 5,5 тис. дол. Це трохи дорожче (від традиційного транзитного шляху через Росію - УНІАН). Але якщо ми завантажимо поїзд, і якщо далі буде інтерес у українського та європейського бізнесу до нового шляху поставки товарів, це дасть можливість зменшити собівартість перевезення одного контейнера»

Яценюк наголосив, що тестовий поїзд - це велика перемога для України. «Далі необхідно працювати з нашими європейськими партнерами з тим, щоб цей маршрут став буденним. У нас є альтернативний маршрут. І нам вдається будувати самостійну економічну політику. Я прошу Міністерство (інфраструктури - УНІАН) завершити весь переговорний процес (з організації руху поїзда - УНІАН) в Астані, вирішити всі технологічні питання перетинання митниці, прискорення перевезення вантажів, і максимально залучаємо бізнес, робимо рекламу поїзда», - підкреслив глава уряду. При цьому він додав, що рішення Києва вже позитивно оцінили в Китаї на урядовому рівні.

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Як повідомляв УНІАН, урочисте відправлення вантажного поїзда з України до Китаю за маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії через Грузію та Азербайджан відбулося 15 січня. Поїзд прибув на кордон з Китаєм 31 січня. Обхідний маршрут був розроблений на початку січня поточного року у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня транзит українських товарів російською територією у рамках загальної політики захисту російського ринку, ухваленої Кремлем у відповідь на набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набула чинності 1 січня 2016 року.