СБУ запобігла розкраданню 50 мільйонів бюджетних коштів за незбудовані дороги

Про це повідомила прес-служба СБУ.

"СБ України ініціювала перевірку законності та обґрунтованості виплати бюджетних коштів за будівництво доріг загальнодержавного і місцевого значення. Після вивчення документації, підписаної чиновниками і комерційними структурами, було припинено перерахування більше п'ятдесяти мільйонів гривень за роботи, які підрядники не виконали або частково реалізували", - йдеться в повідомленні.

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Як відзначили представники відомства, за даними правопорушенням відкриті кримінальні справи за статтями "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" і "відмивання коштів".

"Триває перевірка діяльності посадових осіб держструктури та її регіональних підрозділів щодо нецільового і неефективного використання бюджетних коштів. Зокрема, перевіряється доцільність виплат в 2016 році майже 520 мільйонів гривень бюджетних грошей суб'єктам господарювання", - додали у відомстві.

У прес-службі СБУ УНІАН зазначили, що Служба безпеки поки не розголошує назв комерційних підрядних організацій, так як по цій справі триває слідство.

"Це поки таємниця слідства, ми поки не оголошуємо ці комерційні структури, оскільки іде розслідування, але вони (підрядники – УНІАН) вже подають в суд про захист честі та гідності. Почали перевірки, виявили суму, вже встановлено нецільове використання коштів, а з приводу цих 520 млн грн ще триває перевірка", – уточнили в прес-службі.

УНІАН також звернувся з відповідним запитом до прес-служби Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор"), яке є головним розпорядником бюджетних коштів на утримання автодоріг країни, і поки чекає відповіді.

Як повідомляв УНІАН, фінансування дорожнього господарства на 2016 рік було збільшено в два рази – до 6,6 млрд грн. Зокрема, загальний бюджет Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") на 2016 рік складе 18,7 млрд грн проти 23 млрд грн, передбачених на 2015 рік. Крім того, 11,945 млрд грн буде виділено на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше кредитами.