Мінінфраструктури залучить іноземних інспекторів для контролю за ремонтом доріг – звіт уряду

Нагляд за виконанням яких здійснюватимуть іноземні інспектори в період 2016-2017 років.

Про це йдеться в опублікованому на сайті Кабміну звіті про хід і результати виконання програми діяльності уряду в 2015 році.

«У рамках реалізації спільного зі Світовим банком «Другого проекту покращення автомобільних доріг та безпеки руху» досягнуто домовленості про залучення незалежного консультанта для перевірки якості виконуваних робіт на автодорогах загального користування державного значення протягом 2016-2017 років», – сказано в звіті уряду.

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Згідно з документом, минулого року Міністерство інфраструктури залучило австрійську компанію IC consolenten для проведення незалежної оцінки якості виконання ремонту автомобільних доріг у Київській області.

За результатами проведеного аудиту австрійські фахівці підготували звіт про якість технічного обслуговування автодоріг Київської області й рекомендували Україні створити незалежну систему якості дорожньо-ремонтних робіт.

Також повідомляється, що наразі Мінінфраструктури готує зміни до нормативно-правових актів у частині забезпечення можливості проведення незалежного технічного аудита в 2016 році.

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У прес-службі Міністерства інфраструктури УНІАН уточнили, що зазначений проект планується реалізувати за рахунок раніше виділених коштів Світового банку після відбору незалежного аудитора в ході тендера.

«Спочатку цей проект планували реалізувати в 2016 році. Однак там немає конкретних термінів, але в принципі, якщо потрібно буде, то ми розглянемо продовження цього проекту в 2017 році. Тендер не оголошено, техзавдання узгоджено зі Світовим банком, і вже, можливо, в лютому «Укравтодор» оголосить тендер як замовник», - додали в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, після реалізації за підтримки українського громадського союзу «Моя дорога» пілотного проекту в Київській області міністерство анонсувало запровадження восени 2015 року незалежного контролю якості будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг по всій Україні, яке обійдеться країні в 300-500 тис. доларів на рік, однак проект так і не був реалізований.

За словами керівництва міністерства, оскільки Світовий банк надасть гроші лише на один рік, у майбутньому витрати на незалежну оцінку включатимуться у вартість робіт.

За даними «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн. При цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції.

У державному бюджеті України на 2016 рік передбачено збільшення фінансування на розвиток та утримання доріг удвічі порівняно з 2015 роком - до 6,57 млрд грн.