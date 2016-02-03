У Росії вперше з 2009 року скоротилася кількість автосалонів

Кількість автосалонів у Росії за підсумками 2015 року скоротилася на 7% до 4159.

Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на дані журналу «Автобізнес ревю».

Зниження числа точок продажів авто зафіксовано вперше з 2009 року, повністю перестали працювати 75 підприємств. Двісті дилерів зупинили продаж машин, залишивши сервіс. Це стосується в першу чергу дилерів Opel і Chevrolet.

Лідером за кількістю закритих центрів став АвтоВАЗ, який зупинив роботу 66 точок і відкрив 34 нових. Найбільше нових салонів відкрив УАЗ – 54, закрив – 25. Збільшили кількість салонів Hyundai, Kia, Renault, Volkswagen.

Як пише «Коммерсантъ», з початку цього року інтернет-ресурси з продажу машин і автодилери спостерігають зростання продажів машин, які йдуть на експорт в СНД і Європу. Якщо виходити з вартості авто у валюті, то російський ринок – один із найдешевших у світі: з 2014 року курс долара зріс у 2,5 раза, а вартість автомобілів піднялася на 25-30%, відзначає видання.

Читайте такожВ Європі зросли продажі легкових автомобілів, досягнувши показників 2010 року

Продажі легкових автомобілів в Росії минулого року, за даними Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), впали на 36% до 1,6 млн одиниць. У АЄБ очікують, що 2016 році російський авторинок зменшиться ще на 4,7% до 1,53 млн проданих авто.