Депутати ратифікували кредитну угоду з Польщею на 100 мільйонів євро

Верховна Рада України ратифікувала міжурядову українсько-польську угоду про надання нашій країні кредиту в обсягу 100 млн євро.

За ухвалення відповідного Закону № 0076 «Про ратифікацію договору між урядом України і урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги» проголосували 242 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, реалізація угоди спрямована на фінансування проектів у дорожній інфраструктурі, облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та інші проекти угоди, погоджені сторонами.

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Як повідомляв УНІАН, кредитна угода між урядами України і Польщі була підписана на початку вересня 2015 року під час візиту прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка до Варшави.