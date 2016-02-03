Депутати ратифікували кредитну угоду з Польщею на 100 мільйонів євро
Кредитна угода між урядами України та Польщі була підписана на початку вересня 2015 році.
Верховна Рада України ратифікувала міжурядову українсько-польську угоду про надання нашій країні кредиту в обсягу 100 млн євро.
За ухвалення відповідного Закону № 0076 «Про ратифікацію договору між урядом України і урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги» проголосували 242 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, реалізація угоди спрямована на фінансування проектів у дорожній інфраструктурі, облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та інші проекти угоди, погоджені сторонами.
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Як повідомляв УНІАН, кредитна угода між урядами України і Польщі була підписана на початку вересня 2015 року під час візиту прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка до Варшави.