Франція оцінила збитки ЄС від закриття кордонів Шенгену в €100 мільярдів

Франція заявила, що дорожні корки та бюрократичні проблеми, що виникли після введення прикордонного контролю в ЄС, призведуть до скорочення ВВП об'єднання на €100 млрд.

До таких висновків прийшли дослідники французького державного агентства економічного планування France Stratégie, повідомляє Slon.ru.

Встановлення прикордонного контролю між 26 країнами Шенгенської зони обійдеться ЄС в 0,8% загального ВВП блоку. Це, за інформацією агенства, повинно відбутися через зменшення туристичного потоку та скорочення торгівлі.

«Короткострокові витрати на відновлення прикордонного контролю, нехай і не є незначними, проте вони обмежені, але якщо такий контроль буде діяти постійно, то це матиме серйозний вплив на торгівлю і робочі місця в довгостроковій перспективі», – повідомив голова France Stratégie Жан Пісані-Феррі, коментуючи ці висновки, в інтерв'ю Financial Times.

Самій Франції відновлення прикордонного контролю обійдеться в €1-2 млрд.

Раніше кілька країн ЄС, зокрема Франція і Німеччина, ввели прикордонний контроль, прописаний у пунктах Шенгенської угоди на випадок загрози безпеки. Канцлер Австрії також допустив призупинення дії Шенгенської угоди через наплив біженців.