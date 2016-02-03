Громадські активісти провели протест під Кабміном з вимогою не призначати Солончука директором аеропорту "Бориспіль"

Представники громадських організацій у середу, 3 лютого, провели протест під Кабінетом міністрів проти призначення керівника державіакомпанії "Україна" Юрія Солончука директором найбільшого в Україні міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Як передає кореспондент УНІАН, активісти закликали уряд визнати недійсним через низку порушень кадровий конкурс, що відбувся в листопаді 2015 року, і провести повторний відбір керівника підприємства.

"Ми вчора закликали прийти під Кабмін всіх, кому небайдужа ця ситуація. Наша вимога - не затверджувати Солончука на посаді директора "Борисполя", що може відбутися сьогодні на засіданні уряду. Ми закликаємо не призначати дану кандидатуру і оголосити новий конкурс - відкритий і для преси, і для громадськості", - прокоментував вимоги протестувальників один з організаторів акції - заступник громадської організації "Всеукраїнська люстрація" Олександр Куліковський.

За його словами, в ході проведення відбору на посаду директора першого аеропорту країни було здійснено ряд порушень.

"При проведенні конкурсу було багато порушень. По-перше, не було вакантної посади. Крім того, засідання Номінаційного комітету проходило вночі, без допуску преси та народних депутатів", - сказав Куликівський, додавши, що Солончук вже керував аеропортом у 2006-2007 роках, що привело до одержання підприємством значних збитків.

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Як повідомляв УНІАН, 12 листопада було проведено засідання постійно діючої комісії Міністерства інфраструктури України, члени якої взяли документи кандидатів на посаду генерального директора найбільшого в Україні міжнародного аеропорту "Бориспіль" та заслухали програми їх діяльності на підприємстві. 16 листопада комісія визначила чотирьох претендентів на посаду. У список увійшли: екс-глава Державіаслужби Молдови Валентин Візант, віце-президент "МАУ" з питань фінансів громадянин Польщі Пйотр Иканович, екс-керівник "Борисполя" Сергій Гомболевський і глава ДАП "Україна" Юрій Солончук, який також керував "Борисполем" у 2006-2007 роках.

Переможцем кадрового конкурсу став Солончук. Наприкінці листопада Комітет з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств (Номінаційний комітет), що працює при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, рекомендував Кабінету міністрів України призначити Солончука гендиректором аеропорту "Бориспіль".

Чинний директор "Борисполя" Євген Дихне також брав участь в конкурсі, але в шорт-лист не потрапив. Після чого він подав позов в Окружний адміністративний суд Києва з вимогою призупинити конкурс, оскільки незрозумілими були умови відбору кандидатів. Проте суд відмовив Дихне у забезпеченні позову в частині призупинення кадрового конкурсу.

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Відповідаючи на запит УНІАН, керівництво "Борисполя" також направило матеріали перевірок Головкру, нині Держфінінспекція, про фінансової діяльності "Борисполя" у 2006-2007 роках – часу, коли аеропортовим комплексом керував Солончук. Згідно з матеріалами перевірки, в цей період аеропорт не виконав затверджений для підприємства фінансовий план, порушив правила ведення бухгалтерії в частині обліку доходів і витрат підприємства, а також спрямовував значні кошти на недозволені вищестоящими органами статті витрат.

Крім того, Солончук вимагав у суді від аеропорту премію в розмірі 140 тисяч доларів за свою діяльність на посаді директора підприємства.

Говорячи про рішення Номінаційного комітету, член комітету - міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус в коментарі журналістам зазначав, що сам голосував проти Солончука. Аналогічну позицію висловили і міжнародні експерти – члени Номінаційного комітету.