Об'єднаний з "Вікінгом" поїзд з України до Китаю не буде затребуваний перевізниками - експерт

Організований Україною поїзд, який курсує з України до Китаю по альтернативному маршруту в обхід Росії, який уряд планує з'єднати з поїздом "Вікінг" сполученням Іллічівськ - Клайпеда, не буде користуватися попитом з боку перевізників.

Про це в коментарі УНІАН сказав екс-заступник міністра інфраструктури України, експерт з питань транспорту Олександр Кава.

Так, за його словами, проект Транскаспійського коридору і проект "Вікінг" орієнтовані на різні вантажопотоки, у цьому зв'язку, ефект від інтеграції коридорів дорівнює нулю.

"Продовжувати можна все що завгодно, але пан Яценюк у своїй заяві забув, що вантажовідправники орієнтуються не на політичні заяви, а на економічну доцільність у своїх рішеннях. З позиції економічної доцільності об'єднання маршрутів не має жодного сенсу. Тому я впевнений, що попиту на такі перевезення не буде", - підкреслив Кава.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Литва та Україна підписали меморандум про приєднання проекту "Вікінг" до нового Великому Шовковому шляху по Транскаспійському коридору, який дозволяє транспортувати вантажі до країн Середньої Азії в обхід Росії.

Урочисте відправлення вантажного поїзда з України до Китаю за маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії через Грузію та Азербайджан відбулося 15 січня. Поїзд прибув на кордон з Китаєм 31 січня. Обхідний маршрут було розроблено на початку січня поточного року у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня транзит українських товарів з російської території в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на вступ в силу Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набула чинності 1 січня 2016 року.

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Поїзд комбінованого транспорту "Вікінг" курсує з 2003 року за маршрутом Іллічівськ (Україна) - Мінськ (Білорусь) - Драугисте (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1766 кілометрів, час в дорозі - 52 години. Поїзд з'єднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.