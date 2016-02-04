Британська компанія проведе дослідження щодо запуску 4G в Україні

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) домовилася з британською компанією Analysys Mason про проведення дослідження радіочастотного ресурсу для впровадження в Україні зв'язку четвертого покоління (4G).

Про це повідомив голова НКРЗІ Олександр Животовський на брифінгу за підсумками засідання комісії.

«Ми тільки що затвердили контракт на виконання дослідницьких робіт", - сказав він.

При цьому вартість контракту голова комісії не озвучив.

Крім Analysys Mason і НКРЗІ, у підписанні документа візьмуть участь сім операторів, Український державний центр радіочастот (УДЦР) та науково-дослідний інститут при Міністерстві оборони.

За даними Животовського, компанія Analysys Mason вже підписала відповідні документи для укладення вказаного контракту, роботу над яким Нацкомісія вела з 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2015 року президент України Петро Порошенко заявив, що прозорий конкурс з видачі ліцензій на зв'язок четвертого покоління (4G) в Україні відбудеться в 2017 році.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів України утвердив план заходів щодо впровадження мережі 4G в Україні, згідно з яким тендер з впровадження технології зв'язку 4G відбудеться в грудні 2017 року.

Даний план передбачає проведення науково-дослідницької роботи з впровадження технології зв'язку 4G в період з грудня 2015 року по листопад 2016 року.