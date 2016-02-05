Єврокомісія просить Volkswagen швидше повідомити про кількість авто, яких торкнувся "Дизельгейт"

Єврокомісар з енергетики та клімату Мігель Аріас Каньете направив листа голові Volkswagen з проханням якнайшвидше надати інформацію про кількість авто, на яких було встановлено програмне забезпечення (ПО), що фальсифікує дані по шкідливим викидам, яка мала надійти до кінця грудня минулого року, повідомляє Прайм.

"Раніше навколо автоконцерну Volkswagen розгорнувся скандал: компанія звинувачувалася в США в тому, що оснащувала дизельні автомобілі програмним забезпеченням, яке фальсифікувало реальні показники викидів шкідливих речовин. Американський уряд зобов'язав концерн відкликати 482 тисячі легкових автомобілів марок Volkswagen і Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках", - йдеться в повідомленні.

Розслідування щодо Volkswagen на даний час проводять профільні відомства в США, низці країн Європи та Азії. У зв'язку зі скандалом змушений був піти у відставку глава концерну Мартін Вінтеркорн, його замінив Маттіас Мюллер.

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"Ми просимо інформацію про кількість авто, задіяних по цьому провадженню за період 2014, 2015 і 2016 років. Ми дали їм термін - до кінця грудня. Але вони відповіли, що не можуть цього зробити. Вчора я написав листа голові Volkswagen з проханням надати інформацію якомога швидше", - сказав єврокомісар.

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Як повідомляв УНІАН, скандал навколо Volkswagen почався у вересні 2015 року, коли Агентство охорони навколишнього середовища США (EPA) випустило заяву про те, що компанія порушила американський закон про чистоту повітря, приховуючи токсичні викиди своїх автомобілів. За даними EPA, в дизельних автомобілях Volkswagen було встановлено ПО, що дозволяє обходити прийняті у США норми на викиди в навколишнє середовище. Тоді ж стало відомо, що автоконцерн може заплатити 18 мільярдів доларів в якості штрафу. Пізніше в США до розслідування підключилися Конгрес і Міністерство юстиції. Також почалося розслідування діяльності компанії в Німеччині, Південній Кореї, Канаді, Австралії, Франції та Італії.