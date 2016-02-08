Peugeot виплатить Ірану майже півмільярда євро за збитки під час санкцій

"Ми провели з Peugeot переговори, однією з тем яких стало питання про шкоду, заподіяну іранському автопромому після виходу французького автовиробника з введенням (щодо Ірану) санкцій", - заявив гендиректор компанії Iran Khodro Хашем Якезаре, пише Росбалт.

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У загальній складності Peugeot виплатить 427,6 мільйона євро, які Іран отримає у вигляді безкоштовних запчастин, значних знижок на автомобілі і привілеїв. Крім того, Peugeot направить своїх фахівців в Іран для спостереження за якістю вироблених в республіці машин.

Нагадаємо, делегація з Ірану на чолі з президентом Хасаном Роухані в кінці січня відвідала Париж з офіційним візитом, який завершився підписанням низки значущих угод, загальна сума яких оцінюється ЗМІ в 15 млрд євро.