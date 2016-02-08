Volkswagen хоче вивести свої вантажівки на біржу

Підрозділ по випуску важких вантажівок Volkswagen розглядає варіанти покупки активів та проведення IPO, повідомляє Новое время з посиланням на заяву голови підрозділу Андреаса Ренлшера.

Згідно з його заявою, США – єдиний ринок, де випуск вантажних автомобілів німецького автовиробника не представлено значною мірою і є для нього ключовим напрямком зростання поряд з Китаєм.

У різних регіонах вантажний транспорт сильно відрізняється одне від іншого, тому розвиток операцій в США, швидше за все потребуватиме купівлі активів.

"Ми хочемо стати лідером галузі в плані рентабельності, орієнтованих на споживачів інновацій та глобальної присутності, але необов'язково в плані обсягів продажів", – заявив Реншлер.

Дизельний скандал, що стався навколо підрозділу легкових автомобілів Volkswagen, не вплине на бізнес з виробництва вантажівок.

Зміни в керівництві компанії підтримують реалізацію плану, який допоможе збільшити свободу дії для підрозділу з випуску вантажівок спільно з брендами MAN, Scania та Volkswagen.

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Китай, як великий світовий ринок вантажних автомобілів, ймовірно не буде зростати цього року. Але це не утримає Volkswagen від розвитку діяльності в цій країні, розповідає Реншлер. Німецька компанія розвиває спільне виробництво з місцевим партнером – Sinotruck Hong Kong Ltd і також продає власні вантажівки MAN і Scania

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Реншлер зазначає що компанія проводить переговори про спільні проекти з іншими китайськими компаніями, включаючи China FAW Group Corp.