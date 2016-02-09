Пивоварський назвав оптимальну зарплату для працівників міністерства

Середня зарплата для чиновників у міністерствах має становити не менше 25 тисяч гривень на місяць, повідомив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"Середня зарплата без міністра і без заступників міністра, має становити мінімум 25 тисяч гривень на місяць. Плюс соціальний пакет та медичне страхування", - сказав Пивоварський, не уточнивши при цьому зарплату для міністра та його заступників.

При цьому він додав, що зарплата працівників міністерства має відповідати ринковому рівню і випливати з тих ризиків, які вони несуть під час виконання своїх обов'язків.

"Всі знають, хто раніше на яких потоках сидів. Адже коли я ріжу чиюсь схему, то я забираю у когось мільярд гривень або два. У мене є ризики. Щоразу, коли я це роблю, у мене додається один охоронець", - сказав Пивоварський.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Пивоварський заявили про свою відставку. Однією з причин такого рішення міністр назвав відсутність гідних зарплат для чиновників. Пізніше, в лютому цього року, він відкликав з парламенту свою заяву про відставку і повідомив про продовження роботи міністром.

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Пивоварського було призначено на посаду міністра інфраструктури 2 грудня 2014 року. До призначення він з кінця 2012 року очолював велику українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум", а також працював в інвестиційній компанії Dragon Capital (Україна) на посаді керуючого директора.