General Motors відкликає майже півмільйона автомобілів через проблеми з гальмами
02:45, 10 лютого 2016Транспорт/Звя'зок
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Американський автоконцерн General Motors повідомив у вівторок, що відкликає майже півмільйона автомобілів через проблеми з гальмами.
REUTERS
Зокрема, відкликані 426 тисяч автомобілів Chevrolet Silverado HD, GMC Sierra HD і Chevrolet Tahoe 2015-2016 року. Також відкликано майже 47 тисяч автомобілів в Канаді, передає РИА Новости.
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У цих машинах може спостерігатися дефект педалі гальма, через який вона не реагує на натискання належним чином. У GM немає інформації, щоб це призвело до будь-яких аварій. Машини повинні повернутися на станції техобслуговування, де в разі необхідності буде проведено ремонт.
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