General Motors відкликає майже півмільйона автомобілів через проблеми з гальмами

Зокрема, відкликані 426 тисяч автомобілів Chevrolet Silverado HD, GMC Sierra HD і Chevrolet Tahoe 2015-2016 року. Також відкликано майже 47 тисяч автомобілів в Канаді, передає РИА Новости.

Читайте такожFord відкликає 390 тисяч пікапів через серйозний дефект подушки безпеки

У цих машинах може спостерігатися дефект педалі гальма, через який вона не реагує на натискання належним чином. У GM немає інформації, щоб це призвело до будь-яких аварій. Машини повинні повернутися на станції техобслуговування, де в разі необхідності буде проведено ремонт.