Японські авіакомпанії скасовують паливний збір через низькі ціни на нафту

Дві японські авіакомпанії - Japan Airlines і All Nippon Airways - оголосили про намір скасувати паливний збір на міжнародні рейси на тлі низьких цін на нафту, що сприяє здешевленню палива, повідомляє NHK.

Цей крок компаній призведе до зниження вартості авіаквитків в Європу і Північну Америку більш ніж на $60, в Індію та на Гаваї — на $34.

Авіакомпанії зазначають, що мають намір такі зміни цін на міжнародні рейси проводити кожні 2 місяці.

Читайте такожВ США ціни на авіаквитки знизяться до 3-річного мінімуму через дешеве паливоУ компанії JAL повідомили, що рішення щодо цін вже прийнято. ANA, як очікується, зробить аналогічну заяву найближчим часом.

Ціна нафти порівняно з піком показника влітку 2014 року вже втратила 75%. Стосовно дослідження сировинних ринків Goldman Sachs, вартість нафти може опуститися нижче 20 доларів за барель.

Найбільший у світі трейдер - Vitol - прогнозує десятиліття низьких цін на нафту. На думку компанії, нафтовидобувні країни зіткнуться з найдовшим періодом низьких цін на вуглеводні з 1986-1999 років, коли нафта коштувала від $10 до $20 за барель.