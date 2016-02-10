З 1 березня залізничні вантажоперевезення можуть подорожчати на 15%

Міністерство інфраструктури України має намір підвищити тариф на вантажні перевезення залізничним транспортом на 15% з 1 березня цього року, повідомив голова Мінінфраструктури Андрій Пивоварський під час круглого столу.

«З 1 березня у випадку, якщо ми вчасно отримаємо всі узгодження», - сказав міністр, зазначивши, що підвищення тарифів вже погоджено з Міністерством фінансів і Міністерством економічного розвитку й торгівлі.

Разом з тим, у прес-службі «Укрзалізниці» УНІАН уточнили, що в проекті консолідованого фінансового плану компанії на 2016 рік передбачено підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення в межах України на 15% з березня поточного року, а в середньому за рік підвищення становитиме 13%.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планувала в 2016 році підвищити тариф на перевезення вантажів на 30% у два етапи: з 1 січня 2016 року на 15%, і з 1 липня – ще на 15%.

Однак це підвищення не відбулося через неузгодженість Міністерства економічного розвитку і торгівлі й Міністерства фінансів.

Найбільші промислові підприємства металургійної, цементної і хімічної промисловості в листі звернулися до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з проханням не допустити додаткового підвищення тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом і підтримали ініціативу про введення мораторію на підвищення залізничних тарифів на 2016 рік.

Слід відзначити, що «Укрзалізниця» неодноразово підвищувала вантажні залізничні тарифи. Так, з 1 лютого 2015 року було підвищено тарифи на перевезення вантажів на 30%. Наприкінці липня 2014 року «Укрзалізниця» проіндексувала тарифи на 12,5%.