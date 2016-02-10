Євросоюз профінансував створення інтерактивної карти українських доріг

Європейський Союз виділив кошти на проект зі створення інтерактивної карти українських доріг, яка буде містити інформацію про стан автодоріг, а також проведення їх ремонту, повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook голова департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури Роман Хміль.

"Ми отримали фінансування на створення геоінформаційної системи доріг України. Хочемо створити інтегровану систему, яка буде корисна і дорожникам, і менеджерам галузі та громадськості", - написав чиновник, додавши, що найближчим часом міністерство зосередиться на створенні даної системи.

При цьому в коментарі УНІАН він уточнив, що мова йде про технічну допомогу Євросоюзу для Мінінфраструктури у сумі еквівалентній 300 млн грн.

Він також нагадав, що раніше кілька аналогічних пілотних проектів вже були запущені силами волонтерів, але вони мали обмежені можливості.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво Міністерства інфраструктури повідомило про запуск найближчим часом проекту з контролю за якістю виконання дорожніх робіт, кошти на який виділить Світовий банк. Зокрема, за підсумками проведення тендеру буде обрана компанія, яка буде здійснювати незалежний контроль якості будівництва і ремонту українських доріг. Очікується, що фінансування першого тендеру становитиме близько 350 тис. дол.

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За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн. При цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції. У державному бюджеті України на 2016 рік передбачено збільшення фінансування на розвиток та утримання доріг в два рази в порівнянні з 2015 роком - до 6,57 млрд грн.