У Росії виникли проблеми з запуском супутників нового покоління

У Міноборони Росії виникли проблеми з космічними апаратами зв'язку нового покоління, що змусило міністерство повернутися до закупівель супутників зв'язку «Меридіан».

Про це повідомляє газета «Коммерсантъ» з посиланням на джерела ракетно-космічної галузі і в Міноборони.

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За даними газети, перший високоеліптичний апарат «Сфера-В» повинен був бути виведений на орбіту в 2018 році, але в підсумку запуск відбудеться не раніше 2021 року. Це, в свою чергу, може призвести до ризику відсутності будь-якого апарату на високоеліптичних орбітах.

«Це неодмінно позначилося б на можливості всієї системи, допустити такої катастрофи ми не могли»,– розповів офіцер Міноборони.

Повідомляється, що для уникнення цих ризиків, міністерство вирішило повернутися до закупівель супутників «Меридіан». На ці цілі було додатково виділено 14 млрд рублів. Ще понад 8 млрд рублів піде на засоби виведення супутників – ракети-носії типу «Союз-2.1» і розгінного блоку «Фрегат».

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Джерела газети в космічній галузі уточнюють, що ця заміна є тимчасовою. Військовим необхідні апарати, здатні забезпечувати зв'язок практично на всій території Арктики, але "Меридіани" з цим завданням повною мірою не впораються.