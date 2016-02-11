"Укравтодор" розірвав трудові угоди з керівниками в п'яти областях

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") звільнило своїх керівників структурних підрозділів - Служби автомобільних доріг в Черкаській, Миколаївській, Чернігівській, Львівській та Івано-Франківській областях через виявлені порушення фінансово-господарської діяльності цих підприємств за наслідками проведення аудиту і передав відповідні матеріали до Генеральної прокуратури.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН повідомив голова "Укравтодору" Андрій Батіщев.

"На сьогодні аудиторами вже перевірено Служби автомобільних доріг (САД) в Черкаській, Миколаївській, Чернігівській, Львівській та Івано-Франківській областях, де виявлено факти посадової недбалості і недостатнього контролю за використанням коштів. В результаті з керівниками САД вже розірвано трудові відносини, а матеріали передані до Генеральної прокуратури. Попереду аудити в інших областях України", - повідомив Батищев.

Він також зазначив, що "Укравтодор" здійснює як внутрішні контрольні заходи, так і аудит з метою контролю фінансової та господарської діяльності підприємств, які знаходяться у сфері управління дорожнього держагентства.

Він уточнив, що в основному аудити проводяться відповідно до плану, але бувають і позапланові перевірки діяльності підприємства.

"Іноді, якщо на те є вагомі підстави, такі як звернення громадян або правоохоронних органів, або виробнича необхідність, коли потрібно терміново проаналізувати ситуацію, проводяться позапланові контрольні заходи", - підкреслив керівник "Укравтодору".

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 7 жовтня 2015 року призначив головою Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Андрія Батищєва, який до цього обіймав посаду заступника голови правління держкомпанії "Автомобільні дороги України", яка була ліквідована урядом у липні минулого року.

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У 2015 році Міністерство інфраструктури початок процес децентралізації системи управління дорожнім господарством, що передбачає передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади. Крім того, міністерство має намір позбавити "Укравтодор" функцій виконавця і контролера, залишивши йому лише повноваження виступати замовником будівництва дороги.