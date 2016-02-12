Росія здає позиції: обмінялася з Україною дозволами на транзитні вантажоперевезення

Україна і Росія обмінялися тимчасовими дозволами на здійснення транзитних перевезень вантажів до проведення переговорів по вирішенню питання транзитних перевезень вантажів між країнами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.

Читайте такожРосія не дає Україні дозволів на вантажні автоперевезення

"Ми обмінялися певною кількістю дозволів, щоб не зупиняти повністю наш транзит в Азію. Точну квоту буде визначено під час переговорів у першому кварталі 2016 року", - повідомили представники відомства.

Читайте такожУкраїна не заборонятиме російський транзит - торгпред

Як повідомляв УНІАН, Росія ввела заборону на транзит українських вантажів в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на вступ в силу Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ вступило в силу з 1 січня 2016 року.