Поляки оскаржили результати тендеру на перенесення номера, який виграв "екс-охоронець" Порошенка

Польська компанія «Т4в», яка брала участь у тендері із запровадження послуги перенесення номера у разі зміни мобільного оператора (MNP), подала скаргу в Антимонопольний комітет України (АМКУ) з метою оскаржити результати торгів, проведених держпідприємством «Український державний центр радіочастот» (УДЦР).

Про це повідомила прес-служба АМКУ.

«Прийнято до розгляду скаргу ТОВ "Т4в" про порушення ДП "Український державний центр радіочастот" законодавства під час проведення закупівлі», - йдеться в повідомленні.

Компанія «Т4в», яка виступила з ціновою пропозицією 82,3 млн грн, стала третьою компанією, яка вирішила оскаржити результати торгів в АМКУ. Раніше до Комітету вже звернулися українські IT-компанії «Технічний центр інтернет» (ТЦІ) і «Ес Ай Центр».

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого АМКУ залишив без розгляду скаргу «ТЦІ» у зв'язку з «порушенням скаржником вимог Закону України про здійснення державних закупівель». Заяву «Ес Ай Центру» комітет розгляне 2 березня і не пізніше 18 березня ухвалить остаточне рішення з даного питання.

Про початок процедури державних закупівель послуг створення і запровадження централізованої бази даних, необхідної для запуску послуги MNP, Держцентр оголосив у вересні 2015 року.

25 січня 2016 року УДЦР оголосив компанію «Діалінк» переможцем тендеру із запровадженню послуги MNP зі стартовою ціною 71,8 млн грн.

У першому тендері взяли участь чотири компанії: «Діалінк» з ціновою пропозицією 67 млн грн з ПДВ, «Т4в» - 62,3 млн грн, «Ес Ай центр» - 25,8 млн грн і «Технічний центр інтернет» - 17, 7 млн грн. Однак УДЦР на засіданні 5 листопада заявив, що жоден з учасників не надав повного пакету документів, передбаченого законом про здійснення держзакупівель, і оголосив про повторне проведення конкурсу.

У повторному тендері взяли участь 6 компаній: Huawei, яка запропонувала ціну з ПДВ 26,9 млн грн, Ericsson - 107,7 млн грн, «Діалінк» - 71,8 млн грн, «Ес Ай Центр» - 39,6 млн грн, «Т4в» - 82,3 млн і «Українські спеціальні системи» - 89,3 млн грн.

Необхідність запровадження послуги перенесення номера закріплено в Угоді про асоціацію України з Євросоюзом.

Як писали «Наші гроші», до фірми «Діалінк» має стосунок Геннадій Ільїн - екс-депутат Київради з президентської фракції «Солідарність», колишній начальник охорони Петра Порошенка.