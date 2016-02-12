Яресько представила законопроект про уповноважених економічних операторів

Міністерство фінансів України розробило законопроект про статус уповноваженого економічного оператора для підприємств, що здійснюють експортно-імпортні операції.

Як підкреслила на брифінгу міністр фінансів Наталія Яресько, представляючи проект документа, статус дозволить українським підприємствам проходити митні процедури за спрощеною схемою.

За словами Яресько, законопроект визначає критерії надання статусу, встановлює митні спрощення, які можуть бути надані, представляє спрощену митну декларацію, встановлює процедури визнання аналогічного статусу підприємств з інших країн.

«Наявність статусу дасть можливість підприємствам користуватися перевагами при розмитненні товарів. Це збільшить конкурентоспроможність підприємств», - зазначила очільниця Мінфіну.

При цьому вона повідомила, що на даний час законопроект проходить юридичну експертизу, потім його буде винесено на розгляд Кабміну і після цього - парламенту.

Читайте такожЯресько не бачить істотних чинників для коливання курсу гривні

Раніше у Мінфіні відзначали, що законопроект про статус уповноваженого економічного оператора є складовою частиною реформи фіскальної служби в цілому і митниці зокрема.