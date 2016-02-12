Скандальний тендер з перенесення номерів: суд відмовив учаснику в оскарженні результатів

Господарський суд міста Києва відмовив компанії «Технічний центр інтернет» (ТЦІ), яка брала участь у тендері з впровадження послуги перенесення номера при зміні оператора (MNP), в оскарженні результатів торгів. Про це повідомила прес-служба державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (УДЦР), яке проводило цей тендер.

«Господарський суд, з огляду на аргументи сторін щодо конкурсних торгів на закупівлю послуги MNP, дійшов висновку про те, що забезпечення позову шляхом заборони УДЦР вчиняти будь-які дії в рамках процедури закупівлі не є мірою, адекватною заявленим вимогам», - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними прес-служби держпідприємства, основною причиною відмови суду стало те, що компанія «ТЦІ» не брала участі у повторних торгах.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого АМКУ залишив без розгляду скаргу «ТЦІ» у зв'язку з «порушенням скаржником вимог Закону України про здійснення державних закупівель». Заяву «Ес Ай Центру» комітет розгляне 2 березня і не пізніше 18 березня прийме остаточне рішення щодо цього питання.

У зв'язку з оскарженням результатів тендеру в суді УДЦР зможе запустити послугу MNP не раніше серпня.

Про початок процедури державних закупівель послуг для створення і впровадження централізованої бази даних, необхідної для запуску послуги MNP, Держцентр оголосив у вересні 2015 року.

25 січня УДЦР оголосив компанію «Діалінк» переможцем тендеру з впровадження послуги MNP зі стартовою ціною 71,8 млн грн.

У першому тендері взяли участь 4 компанії: «Діалінк» з ціновою пропозицією 67 млн грн з ПДВ, «Т4в» - 62,3 млн грн, «Ес Ай центр» - 25,8 млн грн і «Технічний центр інтернет» - 17,7 млн грн. Однак УДЦР на засіданні 5 листопада заявив, що жоден з учасників не надав повного пакету документів, передбаченого законом про здійснення держзакупівель, і оголосив про повторне проведення конкурсу.

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У повторному тендері взяли участь 6 компаній: Huawei, яка запропонувала ціну з ПДВ 26,9 млн грн, Ericsson - 107,7 млн грн, «Діалінк» - 71,8 млн грн, «Ес Ай Центр» - 39,6 млн грн, «Т4в» - 82,3 млн і «Українські спеціальні системи» - 89,3 млн грн.

Необхідність запровадження послуги перенесення номера закріплено в Угоді про асоціацію України з Євросоюзом.