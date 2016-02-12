В обхід Росії: другий поїзд з України прибув до Азербайджану

Поїзд, що поєднує маршрути поїзда «Вікінг» (Драугісте – Іллічівськ) та поїзда, що курсує з Іллічівська до Китаю в обхід Росії через Грузію, Азербайджан і Казахстан, прибув до міста Баку (Азербайджан), повідомляється на сайті Каспійського морського пароплавства.

«Другий тестовий поїзд відправлятиметься з Баку 12 лютого. Поїзд, що складається з 32 вагонів, завантажених харчовими продуктами та металевими виробами, 7 лютого відправився поромом з Іллічівська за маршрутом Україна – Чорне море – Грузія – Азербайджан – Каспійське море – Центральна Азія», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі повідомили, що 31 вагон буде відправлений до порту Туркменбаші (Туркменістан) поромом «Карабах», ще один вагон буде відправлений до порту Актау (Казахстан).

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд заявляв, що організований Україною поїзд, що йде з України до Китаю альтернативним маршрутом в обхід Росії, може бути поєднаний з поїздом «Вікінг» сполученням Іллічівськ – Клайпеда у рамках підписаного з Литвою меморандуму.

Урочисте відправлення вантажного поїзда з України до Китаю за маршрутом Великого Шовкового шляху відбулося 15 січня. Поїзд прибув на кордон з Китаєм 31 січня. Обхідний маршрут був розроблений на початку січня у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня транзит українських товарів з російської території у відповідь на набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набула чинності 1 січня 2016 року.

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Поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» курсує з 2003 року за маршрутом Іллічівськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Драугісте (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1766 км, час у дорозі – 52 години. Поїзд з'єднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.