"Усі на розворот": На Буковині та Житомирщині активісти приєдналися до блокування російських вантажівок

Як передає кореспондент УНІАН, в ніч на 13 лютого група активістів з числа волонтерів, учасників АТО та членів громадських організацій «Правий сектор» і «Самооборона» заблокували пропуск вантажних транспортних засобів з російськими номерними знаками через українсько-румунський кордон.

«Ми пройшлися по дуже великій черзі і розвертаємо фури назад в «Москаляндію». Порубне закрито для москальських фур», - повідомила учасниця акція Любов Кукурузяк.

Станом на ранок 13 лютого активісти заблокували рух 10 вантажівок з російськими номерами.

«Перед міжнародним пунктом пропуску для автомобільного сполучення «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці активісти «Правого сектору» і «Самооборони» за участю волонтерів частково заблокували пропуск транспортних засобів через митний кордон України», - повідомляє прес-служба Чернівецької митниці ДФС.

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«Акція спрямована на припинення слідування вантажів, що переміщуються транспортними засобами з реєстраційними номерами Російської Федерації. Станом на 8-му ранку 13 лютого у пункті пропуску заблоковано 10 вантажівок. Пропуск інших транспортних засобів здійснюється у звичному режимі», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Близько 20 активістів сьогодні вранці розпочали блокування російських фур при в’їзді на територію міжнародного пункту пропуску «Виступовичі» у Житомирській області.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні зранку в Овруцькому районі група активістів з числа волонтерів, ГО «Рух Автомайдан Житомир» та «Самооборона» частково заблокували пропуск вантажних транспортних засобів з російськими номерними знаками через українсько-білоруський кордон.

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«Усі на розворот!», - повідомив учасник акції Валерій Арушанян. Станом на ранок 13 лютого активісти заблокували рух 10 вантажівок з російськими номерами. Акція триває і продовжиться завтра, стверджують її учасники.

Як повідомляв УНІАН, раніше подібна акція розпочалась на в’їзді до Закарпатської області, через яку фури мали їхати до Словаччини та Угорщини. Також активісти зі Львівщини та Волині блокують російські вантажівки.

Акція відбувається на тлі того, що Польща заборонила в'їзд на свою територію російському вантажному транспорту. Тому фури, що їхали з Росії до ЄС через Білорусь, почали в'їжджати до України на Волині, щоб потрапити через Закарпаття до Словаччини чи Угорщини.

Росія з 1 січня заборонила український транзит до Казахстану, проте Україна відмовилась офіційно оголошувати заборону у відповідь.