"Блокада" російських фур: до акції приєдналась Рівненщина

Група активістів з Рівненської області приєдналась до акції з блокування проїзду російських вантажівок. Про це 13 лютого повідомила прес-служба організації УНА-УНСО.

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"З 12 лютого Рівненська область включилась у акцію блокади білоруського кордону для російських вантажних машин. УНСО Рівненщини приймає участь у блокаді російських вантажівок спільно з іншими громадськими організаціями. Заблокована для проїзду російських вантажних машин траса, яка веде до кордону Білорусі, у населеному пункті Дубровиця", - йдеться в повідомленні.

Як розповідають учасники блокади, 12 лютого вони не пропустили жодної фури. Інформація про блокпости поширилась, автівки почали розвертатися ще у Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, раніше подібна акція розпочалась на в’їзді до Закарпатської області, через яку фури мали їхати до Словаччини та Угорщини. Також активісти зі Львівщини та Волині блокують російські вантажівки.

Акція відбувається на тлі того, що Польща заборонила в'їзд на свою територію російському вантажному транспорту. Тому фури, що їхали з Росії до ЄС через Білорусь, почали в'їжджати до України на Волині, щоб потрапити через Закарпаття до Словаччини чи Угорщини.

Також до блокування вантажівок приєдналися Житомирщина та Буковина.

Росія з 1 січня заборонила український транзит до Казахстану, проте Україна відмовилась офіційно оголошувати заборону у відповідь.