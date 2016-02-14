Порошенко та прем’єр Грузії обговорили перспективи розвитку нового "шовкового шляху"
Україна та Грузія домовились активізувати економічну співпрацю.
Президент України Петро Порошенко у рамках участі в роботі Мюнхенської конференції з безпеки провів зустріч з прем’єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
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Співрозмовники обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного та домовилися активізувати економічну співпрацю, зокрема розвиток маршруту нового "шовкового шляху", проведення у поточному році чергового засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.
Як зазначається в повідомленні, Порошенко висловив вдячність грузинській стороні за надання гуманітарної допомоги нашій країні, а також сприяння в реабілітації українських дітей та поранених військовослужбовців на території Грузії.
Також Порошенко запросив прем’єр-міністра Грузії відвідати Україну.