Порошенко та прем’єр Грузії обговорили перспективи розвитку нового "шовкового шляху"

Президент України Петро Порошенко у рамках участі в роботі Мюнхенської конференції з безпеки провів зустріч з прем’єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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Співрозмовники обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного та домовилися активізувати економічну співпрацю, зокрема розвиток маршруту нового "шовкового шляху", проведення у поточному році чергового засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.

Як зазначається в повідомленні, Порошенко висловив вдячність грузинській стороні за надання гуманітарної допомоги нашій країні, а також сприяння в реабілітації українських дітей та поранених військовослужбовців на території Грузії.

Також Порошенко запросив прем’єр-міністра Грузії відвідати Україну.