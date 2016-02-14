Росія офіційно заборонила рух українських вантажівок по своїй території

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Мінтрансу РФ.

«Дія зазначених заходів буде зберігатися до врегулювання українською стороною ситуації з неправомірним блокуванням російських вантажних автотранспортних засобів на території України», - йдеться в повідомленні.

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У Мінтрансі РФ зазначили, що акції з блокування російських фур на території України «є грубим порушенням Угоди між Урядом РФ і Урядом України про міжнародне автомобільне сполучення, згідно з яким сторони забезпечують можливість здійснення транзитних перевезень по своїх територіях».

За даними російського відомства, в даний час у різних областях України залишаються заблокованими понад 100 вантажних автомобілів, понад 500 вантажних автомобілів не можуть в'їхати на територію України з боку держав Європейського союзу, повертаючись в РФ. При цьому, зазначають у Мінтрансі РФ, тільки за 11-12 лютого 2016 року був забезпечений безперешкодний в'їзд або виїзд на територію Росії 1038 українських вантажних транспортних засобів.

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«У відповідь Росія призупинила рух вантажних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, по своїй території», - підкреслили в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 лютого громадські активісти почали безстрокову акцію, щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації. Акція поширилася на ряд областей.