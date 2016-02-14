Сумські активісти долучилися до блокування російських вантажівок

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Сумської міської ради від партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», член виконавчого комітету міськради Максим Галицький, розмістивши й відповідні фотографії.

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«Суми долучаються до «ведмежої блокади». Вимагаємо припинити транзит російських товарів через Україну, а також вивезення стратегічних товарів з України до країни-агресора. Якщо влада неспроможна до рішучих дій та кроків - свідомі громадяни мають перебирати ініціятиву на себе!», - наголосив активіст.

Він також попросив голову Сумської обласної державної адміністрації Миколу Клочка звернутися до керівництва держави з вимогою заборонити в’їзд російських вантажівок на територію України, а також закликав небайдужих жителів міста підтримати ініціативу активістів.

«Закликаємо усіх небайдужих сум'ян, громадські об'єднання долучатися до безстрокової акції та під'їжджати на блокпост по проспекту Курському на виїзді з Сум. Уже на місці будемо домовлятися про чергування. Тепло вдягайтеся, з собою беріть дощовики, щось перекусити і добрий настрій», - написав Галицький.

На фотографіях видно, що активісти облаштували блокпост, вивісивши на ньому прапор України, а також не дозволяють проїжджати вантажівкам із російськими номерами.

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 лютого громадські активісти розпочали безстрокову акцію, з недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

Блокування почалося у Львівській і Волинській областях на трасах, що ведуть до пунктів пропуску на державному кордоні, а також на межі Закарпатської та Львівської областей, де активісти блокували близько 50 фур з російськими номерами, що рухались в бік кордону.

За даними активістів, на сьогодні акція вже оголошена у 9 областях: Закарпатській, Волинській, Львівській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Житомирській.

Учасники блокади вимагають визнати Росію країною-агресором у всіх сферах суспільно-політичного життя України, зокрема, шляхом заборони на розміщення бізнесу окупанта на українській землі, припинення торгівлі з Росією, встановлення заборони на в`їзд та транзит через Україну вантажного російського транспорту.