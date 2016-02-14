Україна розпочала консультації з ЄС щодо транзиту російських фур

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«У зв’язку з ситуацією, яка склалася з проходженням через територію України вантажних транспортних засобів, зареєстрованих у Російській Федерації, за результатами розгляду даного питання на урядовій нараді 12 лютого 2016 року, Мінінфраструктури ініціювало проведення щоденних засідань Оперативного штабу реагування за участі представників Мінекономрозвитку, ДФС, Держприкордонслужби, Національної поліції та інших зацікавлених органів влади. Основним завданням штабу є постійний моніторинг ситуації, що склалася, та вироблення узгодженої пропозиції на розгляд Кабінету міністрів», - сказано у повідомленні.

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При цьому у міністерстві додали, на даний час також проводяться технічні консультації з представниками Європейської комісії та окремими державами-членами ЄС.

Проведення засідання Кабінету міністрів України, де буде схвалене відповідне рішення щодо ситуації, заплановано на 15 лютого 2016 року, повідомили у Мінінфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

За даними активістів, на сьогодні акція вже оголошена в 10 областях: Закарпатській, Волинській, Львівській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській та Сумській областях.

Учасники блокади вимагають визнати Росію країною-агресором у всіх сферах суспільно-політичного життя України, зокрема, шляхом заборони на розміщення бізнесу окупантів на українській землі, припинення торгівлі з Росією, встановлення заборони на в'їзд та транзит через Україну російського вантажного транспорту.

Сьогодні, 14 лютого, Мінтранс РФ заявив, що Росія у відповідь на блокування її фур призупинила рух своєю територією вантажівок з українською реєстрацією.

За даними Мінтрансу РФ, у даний час в різних областях України залишаються заблокованими понад 100 вантажних автомобілів, понад 500 вантажівок не можуть в'їхати на територію України з боку держав ЄС, повертаючись до РФ.