Росія заявила про затримання 152 українських фур на своїй території

Про це йдеться в повідомленні Ространснагляду.

"Станом на 09:00 15.02.2016 р. на території РФ затримано 152 автотранспортних засоби, що належать українським перевізникам. Випадки вчинення протиправних дій з боку водіїв автомобілів не зареєстровані", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що "до отримання додаткових вказівок від Міністерства транспорту РФ інспектори Ространснагляду в ході здійснення транспортного контролю вантажних автотранспортних засобів, зареєстрованих в Україні, складають протокол вилучення з описом документів і поміщають автотранспортний засіб на спеціалізовану стоянку".

Згідно з повідомленням, зазначена міра не стосується режиму транзиту з України в Казахстан.

Як повідомляв УНІАН, Росія у відповідь на блокування російських фур на території України призупинила рух вантажних автотранспортних засобів, зареєстрованих в Україні.