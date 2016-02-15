Кабмін призупинив транзит російських вантажівок територією України

Кабінет міністрів України прийняв рішення тимчасово призупинити переміщення російських вантажних автотранспортних засобів по території України.

У прес-службі Кабміну повідомили, що відповідне рішення було ухвалене за підсумками урядової наради сьогодні вранці у відповідь на дії Російської Федерації, яка, в порушення правил і процедур Всесвітньої торгової організації і двосторонньої міжурядової угоди щодо автомобільних перевезень в односторонньому порядку зупинила рух українських вантажних автотранспортних засобів по території Росії.

"До моменту отримання пояснень та вирішення даного спору Україна тимчасово призупиняє дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації, що тягне за собою тимчасове припинення транзитних перевезень вантажними автомобілями РФ з території України", - цитує прес-служба прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Також повідомляється, що у зв'язку з тим, що Росія в односторонньому порядку зупинила переміщення українських вантажівок по своїй території, Міністерство закордонних справ України невідкладно направило ноту Російської Федерації з вимогою пояснити такі незаконні дії.

"Ми вимагаємо від Росії невідкладно виконати вимоги Всесвітньої торгової організації (СОТ), відновити транзитний рух українських автотранспортних засобів", - цитує прес-служба главу українського уряду.

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Яценюк також підкреслив, що українська сторона проводить консультації з даного питання з країнами-членами Європейського Союзу.

Крім того, в повідомленні наголошується, що за результатами урядової наради Міністерство інфраструктури України і Міністерство закордонних справ України будуть вживати відповідних заходів.

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Як повідомляв УНІАН, раніше громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації. У відповідь на дії активістів Міністерство транспорту Російської Федерації призупинило рух українських вантажівок по російській території. Пізніше торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила, що інформація про повної зупинки українських вантажівок не відповідає дійсності.

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"Єдині обмеження, які мали місце, - це транзит в Казахстан через Росію товарів, що потрапили "під ембарго". Зафіксовані окремі випадки проблем з перетином кордону Росії українськими водіями", - повідомила Микольська.

Разом з тим, з 12 лютого з ініціативи Мінінфраструктури почав роботу міжвідомчий оперативний штаб, завданням якого є оцінка ситуації в режимі реального часу. У штаб увійшли представники Мінекономрозвитку, Фіскальної служби, Держприкордонслужби, Національної поліції.