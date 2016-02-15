Російські фури розвертаються в Україні та повертаються в Білорусь

"Російські фури, які не змогли проїхати територію України для виїзду в країни Євросоюзу через заблоковані траси, повертаються в Білорусь", - заявив прес-секретар Держприкордонкомітету Білорусі Олександр Тищенко, повідомляє БЕЛТА.

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Як повідомляв УНІАН, Україна тимчасово припиняє транзитні перевезення вантажними автомобілями, зареєстрованими в РФ, на території України.

У неділю, 14 лютого, про рішення заборонити рух українських вантажівок по території Росії заявили в Мінтранс РФ у відповідь на "блокаду" російських фур в Україні.