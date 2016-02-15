Медведєв пригрозив заборонити в'їзд до Росії всіх видів транспорту з України

Також Медведєв не відкинув заборони на рух територією Росії всіх видів транспорту з України, передає ТАСС.

"Заходи у відповідь, яких було вжито для того, щоб спонукати українську сторону з цією ситуацією (затримкою російських фур) розібратися, додаткові контрольні повноваження необхідно використовувати зараз щодо всіх видів транспорту, який рухається з території України", - заявив глава російського уряду.

Крім того, Медведєв доручив "продовжити консультації по лінії МЗС, міністерства транспорту, російського посольства".

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Нагадаємо, сьогодні Україна тимчасово припинила транзитні перевезення вантажними автомобілями, зареєстрованими в РФ, на території України.

Як повідомляв УНІАН, раніше громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів Міністерство транспорту Російської Федерації призупинило рух українських вантажівок по російській території.