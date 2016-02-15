Яценюк вимагає від Росії скасувати заборону на транзит українських вантажівок

Україна вимагає від Росії скасувати неправомірне рішення про заборону транзиту українських вантажівок по своїй території, прийняте 14 лютого. Про це, відповідаючи на запитання УНІАН, сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Позиція Росії - це повна відмова від норм міжнародного права. Росія почала не лише військову агресію, а також й фінансову, економічну та інформаційну (проти України - УНІАН). Незважаючи на те, що у нас є ряд угод у сфері економіки, Росія наклала торговельне ембарго проти України як плату за угоду про асоціацію з ЄС, - сказав він. - Україна діє виключно відповідно до наших міжнародних зобов'язань. Росіяни вчора безпідставно заявили про те, що вони забороняють переміщення українських вантажівок. Україна звернулася з нотою до РФ з вимогою пояснити, що сталося і на підставі чого було прийнято рішення. До того моменту, поки РФ не дасть відповідь, тимчасові транзитні дозволи російським вантажівкам припинено. Я вимагаю від Росії не просто пояснень, а зняття незаконного рішення».