Росія озвучила терміни заборони на проїзд для українських вантажівок

Про це заявив заступник міністра транспорту Росії Микола Асаул в інтерв'ю одному з російських телеканалів, повідомляє РБК.

Він повідомив, що зараз рух російських вантажівок по території України, як і раніше ускладнено, і зараз російська сторона чекає подальших роз'яснень. «Поки що таких офіційних відповідей ми не отримували, хоча офіційний запит був направлений відразу ж після отримання інформації про перші факти зупинки», — додав Асаул, зазначивши, що Москва розраховує на вирішення протягом сьогоднішнього дня.

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«Ми отримуємо інформацію від Міністерства інфраструктури України, що Кабінет міністрів виробляє відповідну офіційну постанову по даній тематиці», — уклав він.

За словами заступника міністра РФ, за кілька днів до початку блокування вантажівок Москва і Київ обмінялися квотою дозволів на поточний рік. «Тобто з боку офіційних властей не було заявлено жодних обмежень російського транспорту», — уклав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна тимчасово припиняє транзитні перевезення вантажними автомобілями, зареєстрованими в РФ, на території України.

У неділю, 14 лютого, про рішення заборонити рух українських вантажівок по території Росії заявили в Мінтранс РФ у відповідь на "блокаду" російських фур в Україні.