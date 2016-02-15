Україна та Росія проводять консультації щодо відновлення транзиту вантажівок

Україна і Росія проводять технічні консультації з питання відновлення переміщення вантажних автотранспортних засобів територіями обох країн, повідомив на прес-конференції міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

«На сьогодні ведуться активні технічні консультації (з Мінтрансом РФ – УНІАН). Сподіваюся, найближчим часом буде вироблено узгоджене рішення з даної теми», - сказав він.

Пивоварський також повідомив, що Польща заблокувала транзит російських вантажівок по своїй території, оскільки польське і російське міністерства транспорту поки що не домовилися про встановлення кількості квот для здійснення транзитних перевезень.

«За моєю інформацією, наступного тижня має бути зустріч наших польських друзів з російським Міністерством транспорту, на якій вони можуть прийняти рішення про те, що вони домовилися про квоти. Це означає, що транзит російських фур зможе піти через територію Польщі», - зазначив він.

Глава Мінінфраструктури також повідомив, що на сьогодні немає обмежень транзиту російських фур через територію країн Прибалтики.

«Коли в пресі говорять, що Туреччина заборонила транзит російських фур, - це не відповідає дійсності у зв'язку з тим, що РФ запровадила ембарго на деякі товари з Туреччини і суттєво впав потік турецьких товарів і авто до Росії і в зворотному напрямку», - підкреслив Пивоварський.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 лютого, кілька годин тому Кабмін повідомив, що до моменту отримання пояснень від РФ та вирішення даного спору Україна тимчасово призупиняє дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації, що тягне за собою тимчасове припинення транзитних перевезень вантажними автомобілями РФ територією України.

У зв'язку з тим, що Росія 14 лютого в односторонньому порядку зупинила переміщення українських вантажівок по своїй території, Міністерство закордонних справ України невідкладно направило ноту Російської Федерації з вимогою пояснити такі незаконні дії.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна вимагає від Росії не просто пояснень, а скасування неправомірного рішення про заборону транзиту українських вантажівок через свою територію.

Яценюк також підкреслив, що українська сторона проводить консультації з даного питання з країнами-членами Європейського Союзу.

Раніше громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації. У відповідь на дії активістів Міністерство транспорту Російської Федерації призупинило рух українських вантажівок по російській території.

З 12 лютого з ініціативи Мінінфраструктури почав роботу міжвідомчий оперативний штаб, завданням якого є оцінка ситуації в режимі реального часу. До штабу увійшли представники Мінекономрозвитку, Фіскальної служби, Держприкордонслужби, Національної поліції.