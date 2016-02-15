До блокади російських фур приєдналася ще одна область

Активісти Одеської області приєдналися до блокування транзиту російських фур. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава "Правого сектора" Одеси Сергій Стерненко.

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Як доказ він показав фотографію вантажівки з підписом "Перший пішов. Одеська блокада. Розвернули в Росію. Підготовча робота триває".

Як повідомляв УНІАН, Україна тимчасово припиняє транзитні перевезення вантажними автомобілями, зареєстрованими в РФ, на території України.

До 15 лютого в Україні до акції по блокуванню приєдналися активісти з 9 регіонів: Волині, Рівненщини, Закарпаття, Львівщини, Івано-Франківщини, Буковини, Житомирщини, Дніпропетровщини та Вінниччини.

У неділю про рішення заборонити проїзд українських вантажівок по території РФ у відповідь на "блокаду" в Україні заявили в російському Мінтрансі.