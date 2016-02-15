У Росії повідомили подробиці блокування українських вантажівок

Про це заявив віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович на нараді прем'єр-міністра Дмитра Медведєва зі своїми заступниками, повідомляє ТАСС.

"На даний момент рух українських транспортних засобів по території Росії зупинено, крім поки транспортних засобів, які рухаються в Казахстан у відповідності з прийнятим рішенням під конвоєм. Ці транспортні засоби поки не зупинені", - сказав віце-прем'єр.

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Дворкович зазначив, що до вчорашнього дня російська сторона не вживала жодних заходів стосовно українських перевізників.

Як повідомляв УНІАН, Україна тимчасово припиняє транзитні перевезення вантажними автомобілями, зареєстрованими в РФ, на території України.

У неділю, 14 лютого, про рішення заборонити рух українських вантажівок по території Росії заявили в Мінтранс РФ у відповідь на "блокаду" російських фур в Україні.