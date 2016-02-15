СБУ заборонила в'їзд до України екіпажам морських суден, які незаконно заходять у порти Криму
15:58, 15 лютого 2016Транспорт/Звя'зок
712
Служба безпеки України прийняла рішення про заборону в’їзду в Україну членам екіпажів іноземних морських суден, які незаконно здійснюють комерційні рейси із заходом у порти Криму.
В СБУ прийняли рішення щодо суден, які незаконно заходять у порти Криму / Фото УНІАН
Як повідомляє прес-центр СБУ, у зв’язку з порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї такі іноземці не зможуть відвідати Україну впродовж наступних трьох років, у тому числі у складі екіпажів інших морських суден.
Читайте такожЯценюк доручив штрафувати російські судна, які незаконно заходять у країну
Україна закрила контрольно-пропускні пункти у морських портах Автономної республіки Крим, у зв’язку з чим потрапити на окуповану територію можна виключно з материкової частини України у встановленому законом порядку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter