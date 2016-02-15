СБУ заборонила в'їзд до України екіпажам морських суден, які незаконно заходять у порти Криму

Як повідомляє прес-центр СБУ, у зв’язку з порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї такі іноземці не зможуть відвідати Україну впродовж наступних трьох років, у тому числі у складі екіпажів інших морських суден.

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Україна закрила контрольно-пропускні пункти у морських портах Автономної республіки Крим, у зв’язку з чим потрапити на окуповану територію можна виключно з материкової частини України у встановленому законом порядку.