На Закарпатті перевізники на дві години перекрили трасу Київ – Чоп (фото, відео)

Загалом у блокуванні взяли участь близько 70-чоловік. Люди ходили по пішохідному переходу, блокуючи рух. Обочини заблокували власними автівками – і легковими, і вантажівками, передає mukachevo.net.

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Як пояснили учасники блокади, вони перекрили рух трасою у відповідь на те, що у Росії заблокували їхніх закарпатських колег. А це відповідно було зроблено у відповідь на блокаду в Україні російських вантажівок, яка стартувала 11 лютого із Закарпаття, і вже охопила 11 областей України.

Далекобійники вимагають українську владу втрутитися у ситуацію та розблокувати рух українських вантажівок через Росії (переважно у Казахстан і назад).

Ці вимоги ставлять закарпатські перевізники, які самоорганізувалися, схоже, доволі стихійно.

У всякому разі журналісти видання не змогли на місці подій сконтактувати з бодай якимось координатором чи речником протестувальників. Свої дії перевізники координують через соціальні мережі. Найбільше серед протестувальників – перевізників із відомого саме за цією професією на Закарпатті села Заріччя.

Близько 14:30 синхронно з початком зливи міжнародна траса була розблокована після того, як на місце подій прибули силовики – СБУ, поліція. Водночас, блокувальними наголосили, що дають час до вечора вівторка, 16 лютого, і якщо їх не почують і влада не почне вирішувати проблему, тоді будуть блокувати рух транспорту надалі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 лютого, кілька годин тому Кабмін повідомив, що до моменту отримання пояснень від РФ та вирішення даного спору Україна тимчасово призупиняє дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації, що тягне за собою тимчасове припинення транзитних перевезень вантажними автомобілями РФ територією України.

У зв'язку з тим, що Росія 14 лютого в односторонньому порядку зупинила переміщення українських вантажівок по своїй території, Міністерство закордонних справ України невідкладно направило ноту Російської Федерації з вимогою пояснити такі незаконні дії.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна вимагає від Росії не просто пояснень, а скасування неправомірного рішення про заборону транзиту українських вантажівок через свою територію.

Яценюк також підкреслив, що українська сторона проводить консультації з даного питання з країнами-членами Європейського Союзу.

Раніше громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації. У відповідь на дії активістів Міністерство транспорту Російської Федерації призупинило рух українських вантажівок по російській території.

З 12 лютого з ініціативи Мінінфраструктури почав роботу міжвідомчий оперативний штаб, завданням якого є оцінка ситуації в режимі реального часу. До штабу увійшли представники Мінекономрозвитку, Фіскальної служби, Держприкордонслужби, Національної поліції.