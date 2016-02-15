Активісти не збираються припиняти блокаду російських фур і готуються до "другого етапу"

Про це йдеться в заяві координаторів блокади Миколи Марчишака і Тараса Деяки на сторінці "Карпатська Січ - Націоналісти Закарпаття" у Facebook.

За їх словами, рішення Кабміну "є половинчастим".

"Координатори Всеукраїнської мирної акції блокування пересування російських вантажів територією України заявляють: Блокада – триває! На нашу думку, рішення Кабміну є половинчастим", - пишуть активісти.

Зараз розглядається можливість блокади російських фур, які в'їжджають на територію України з Європи.

"Зараз розглядаємо можливість введення другого етапу блокади, який може торкнутися і блокування в'їзду транзитних вантажів з Євросоюзу в Україну", - заявляють учасники блокади.

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Активісти вимагають від уряду і парламенту дати чітку та змістовну відповідь і сформулювати на державному рівні конкретні рішення щодо заборони транзиту російських вантажівок по території України" до 18:00 16 лютого.

"Вважаємо неприпустимими та "торги" між урядами Росії та України щодо транзиту вантажів", - зазначають координатори блокади.

Самі активісти блокади назвали умови, за яких припинять блокаду російських фур.

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"Це складне питання, чи довіряю я Кабміну, розумієте, зараз такі випадки в країні, що громадські організації в країні показують Кабміну, що він повинен робити. А Кабмін повинен був сам винести рішення про блокування російських фур ще раніше. От якщо це рішення пройде, росіяни дадуть відповідь, і ми вирішимо, що все, росіяни вже не їдуть, на митниці скажуть, що росіян не пропускати, то все, ми знімемо блокаду", - сказав у коментарі "112 Україна" громадський активіст з Рівного Андрій Митюхін.