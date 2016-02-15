Голова ДФС повідомив, скільки російських фур знаходиться на території України

В Україні на ранок понеділка, 15 лютого, перебувало менше ніж 100 російських вантажівок, рух яких могли блокувати волонтери чи представники громадськості, сказав під час брифінгу в Києві голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

«В Україні взагалі сьогодні на ранок перебувало менше ніж 100 російських вантажівок», - сказав Насіров.

Він уточнив, що блокування руху машин на діяльності безпосередньо фіскальних служб не позначається, але це позначається на можливостях України виконувати свої міжнародні зобов'язання. «Це (блокування вантажівок - УНІАН), по-перше, злочин, це не дозволяє виконувати міжнародні домовленості», - сказав Насіров.

Раніше він закликав владу якомога швидше вирішити питання із взаємною тимчасовою забороною на транзит вантажівок між Україною і Росією.

Як повідомляв УНІАН, громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію з недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

З 12 лютого за ініціативою Мінінфраструктури почав роботу міжвідомчий оперативний штаб, завданням якого є оцінка ситуації в режимі реального часу і розробка вирішення проблем, що виникають. До штабу ввійшли представники Мінекономрозвитку, Фіскальної служби, Держприкордонслужби, Національної поліції.

Разом з тим, у відповідь на дії активістів Міністерство транспорту Російської Федерації 14 лютого в односторонньому порядку призупинило рух українських вантажівок по російській території. За даними Мінтрансу РФ, на середину понеділка, 15 лютого, затримано 161 українську вантажівку.

МЗС України вже направило ноту в МЗС РФ з вимогою роз'яснити причини прийнятих рішень, а прем'єр-міністр Яценюк зажадав скасувати заборону й дотримуватися норм міжнародного права.