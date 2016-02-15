Пивоварський прогнозує "Укрзалізниці" мільярдні збитки

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") акціонерна компанія очікує отримати за підсумками 2015 року, за попередніми неаудованими даними, близько 1 млрд грн чистого збитку.

Про це повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський в ході засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту.

Пивоварський підкреслив, що на такий фінансовий результат акціонерної компанії в 2015 році вплинув ряд факторів, зокрема, підвищення норм амортизації, зростання цін на електроенергію та пально-мастильні матеріали, а також девальвація гривні, яка ускладнила обслуговування боргу.

Крім того, глава Міністерства інфраструктури повідомив, що якщо в 2016 році не буде підвищено тарифи на вантажні перевезення залізничним транспортом, то за підсумками поточного року «Укрзалізниця» отримає близько 6 млрд грн чистого збитку, а обсяг капітальних інвестицій компанії становитиме всього 3,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» планувала в 2016 році направити 15,6 млрд грн капітальних інвестицій на оновлення та ремонт об'єктів залізничної інфраструктури, в тому числі на оновлення рухомого складу. Така цифра закладена в проекті фінансового плану «Укрзалізниці» на 2016 рік, який поки ще не затверджений Кабінетом міністрів.

Фінансовий план «Укрзалізниці» на 2015 рік був затверджений наприкінці липня 2015 року. Як уточнив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, згідно із затвердженим фінпланом, за підсумками 2015 року доходи від вантажних перевезень "Укрзалізниці" становитимуть 7,4 млрд грн, від перевезення пасажирів – 251 млн грн.

За даними «Укрзалізниці», за підсумками 2014 року доходи відомства становили 50,1 млрд грн, що на 4% менше, ніж у 2013 році.