"Укравтодор" підрахував, скільки потрібно грошей на ремонт зруйнованих доріг у Луганській області

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») оцінює витрати на ремонт зруйнованих в результаті бойових дій у Луганській області 836 км автодоріг на суму понад 4 млрд грн, повідомили у прес-службі держагентства з посиланням на Службу автодоріг Луганської області.

Згідно з повідомленням, мережа автомобільних доріг загального користування в Луганській області налічує близько 3614 км.

За інформацією Служби автодоріг Луганської області, за період воєнного конфлікту в регіоні було зруйновано 836 км доріг загального користування і більш як 20 об'єктів дорожньої інфраструктури (шляхопроводи, пішохідні й автомобільні мости).

У прес-службі повідомили, що голова «Укравтодору» Андрій Батищев має намір особисто контролювати процес відновлення дорожньої інфраструктури в Луганській області.

З цією метою за ініціативою Батищева наприкінці грудня 2015 року спільно з Луганською облдержадміністрацією була створена робоча група з питань функціонування дорожньо-транспортної інфраструктури регіону.

«Зараз ми маємо першочерговий перелік доріг, які входять у так званий маршрут «Кільце життя». Саме їх відновлення, на тверде переконання Георгія Туки (губернатор Луганської області – УНІАН), є необхідним для забезпечення стійкого сполучення між мирним населенням, блокпостами і зоною розмежування. «Укравтодор» розуміє всю важливість і необхідність цього проекту, тому зараз ми шукаємо необхідні кошти для відновлення доріг цього маршруту як у держбюджеті, так і в іноземних донорів», – цитує прес-служба голову держагентства.

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Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2016 рік фінансування дорожнього господарства збільшено в два рази – до 6,6 млрд грн. Загальний бюджет Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») на 2016 рік становитиме 18,7 млрд грн проти 23 млрд грн, передбачених на 2015 рік. При цьому 11,945 млрд грн буде виділено на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше кредитами.

Загальна сума боргових зобов'язань «Укравтодору» перед кредиторами на початок цього року становила близько 43 млрд грн.