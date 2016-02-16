У Росії припинено рух майже 200 українських вантажівок - Мінтранс РФ

Про це повідомила прес-служба російського транспортного відомства.

"До теперішнього часу призупинено рух 197 таких автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Також у Мінтрансі РФ заявили, що від української влади "не надходило" жодного офіційного повідомлення про призупинення транзитних перевезень через територію України вантажних транспортних засобів, зареєстрованих в РФ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Росія заблокувала рух по своїй території всіх українських автомобільних фур, крім тих, що рухаються в Казахстан під конвоєм.

Нагадаємо, Україна тимчасово припиняє транзитні перевезення вантажними автомобілями, зареєстрованими в РФ, на території України. У неділю, 14 лютого, про рішення заборонити рух українських вантажівок по території РФ заявили в Мінтрансі РФ у відповідь на "блокаду" російських фур в Україні.