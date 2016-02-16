У Росії затримано понад 300 фур, що належать українським перевізникам

Про це УНІАН повідомили у Ространснагляду.

"Станом на 10:00 16.02.2016 на території Росії затримано 324 автотранспортних засоби, що належать українським перевізникам. Більшість автомобілів затримано на території Центрального і Північно-Західного федеральних округів. Випадків вчинення протиправних дій з боку водіїв автомобілів не зареєстровано", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що до отримання додаткових вказівок від Міністерства транспорту РФ інспектори Ространснагляду під час здійснення транспортного контролю вантажних автотранспортних засобів, зареєстрованих в Україні, складають протокол вилучення з описом документів і розміщують автотранспортний засіб на спеціалізованій стоянці.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія заблокувала рух по своїй території всіх українських автомобільних фур, крім тих, що рухаються в Казахстан під конвоєм.

Нагадаємо, Україна також тимчасово припиняє транзитні перевезення вантажними автомобілями, зареєстрованими в РФ, на території України.