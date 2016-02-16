Весняний рух по Дніпру відкривають раніше строку

Міністерство інфраструктури України сьогодні, 16 лютого, майже на три тижні раніше звичайного строку відкрило навігацію на деяких судноплавних гідротехнічних спорудах та внутрішніх водних шляхах річки Дніпро.

Згідно з повідомленням прес-служби міністерства, відповідний наказ №36 від 12 лютого про відкриття навігації по Дніпру видано Державною службою України з безпеки на транспорті.

У повідомленні наголошується, що погодні умови сприяють зазначеним рішенням, про що свідчать дані фахівців Українського гідрометеорологічного центру.

Крім погодних умов, дострокове відкриття навігації стало можливим завдяки оперативному виконанню державним підприємством "Укрводшлях", яке займається обслуговуванням водних шляхів країни, відповідних міжнавігаційних робіт по технічному обслуговуванню і ремонту судноплавних гідротехнічних споруд на Дніпрі.

За даними прес-служби, навігація по річці Дніпро почалася з 8:00 16 лютого на ділянці від Херсона до Каховської ГЕС (Каховський шлюз), 17 лютого навігація по Дніпру буде відкрита на ділянці від Каховської ГЕС до Дніпровської ГЕС (Запорізький РГС), 18 лютого – на ділянці від Дніпровської ГЕС до Дніпродзержинської ГЕС (Дніпродзержинський шлюз), 10-11 березня – на двох ділянках від Дніпродзержинської ГЕС до Кременчуцької ГЕС і від Кременчуцької до Канівської ГЕС (Кременчуцький і Канівський шлюзи), 16 березня – на ділянці від Канівської ГЕС до Київської ГЕС (Київський шлюз).

У повідомленні наголошується, що подібний крок міністерство здійснило на прохання вітчизняних судноплавних компаній з метою розширення логістичних можливостей перевізників і зменшення навантаження на автомобільні дороги України. Так, наприклад, тільки один з найбільших виробників і експортерів сільгосппродукції в Україні агрохолдинг "Нібулон" у період з 15 лютого по 10 березня планує загальний обсяг перевезень річковим транспортом близько 34 тисяч тонн вантажів.

"Міністерство інфраструктури і надалі буде здійснювати заходи для максимального збільшення термінів навігації", - підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Міністерство інфраструктури України відкрило навігацію на деяких судноплавних гідротехнічних спорудах та внутрішніх водних шляхах річки Дніпро 3 березня.