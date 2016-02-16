У Росії заявили про повне припинення транзиту українських фур
На теперішній час на території РФ призупинено рух 324 українських вантажних транспортних засобів.
Росія повністю припиняє по своїй території транзит вантажних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні.
Про це повідомляє Міністерство транспорту РФ.
"У зв'язку з продовженням блокування руху російських вантажних транспортних засобів по території України з 12:00 мск 16 лютого 2016 р. на території РФ повністю призупиняється рух українських вантажних транспортних засобів, що здійснюють транзитні перевезення вантажів". Доставка вантажів на територію Республіки Казахстан у відповідності з указом президента РФ від 1 січня 2006 р. № 1 буде продовжена, але перевізниками інших держав", - заявили в Мінтрансі.
Повідомляється, що до теперішнього часу органами Ространснагляду на території РФ призупинено рух 324 українських вантажних транспортних засобів.
"Дія цих заходів триватиме до врегулювання ситуації, пов'язаної з блокуванням українською стороною російських вантажних транспортних засобів", - підкреслили в Мінтрансі Росії.
У відомстві також зазначили, що станом на 12:00 16 лютого рух російських вантажівок по території України, як і раніше ускладнено, неможливо в'їхати на територію України з боку європейських країн. Блокування російських вантажівок на території України продовжується з 11 лютого.
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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з тим, що Росія 14 лютого в односторонньому порядку зупинила переміщення українських вантажівок по своїй території, Міністерство закордонних справ України невідкладно направило ноту Російської Федерації з вимогою пояснити такі незаконні дії.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна вимагає від Росії не просто пояснень, а скасування неправомірного рішення про заборону транзиту українських вантажівок по своїй території.
Яценюк також підкреслив, що українська сторона проводить консультації з даного питання з країнами-членами Європейського Союзу.
Раніше громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації. У відповідь на дії активістів Міністерство транспорту Російської Федерації призупинило рух українських вантажівок по російській території.
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З 12 лютого з ініціативи Мінінфраструктури почав роботу міжвідомчий оперативний штаб, завданням якого є оцінка ситуації в режимі реального часу. До штабу увійшли представники Мінекономрозвитку, Фіскальної служби, Держприкордонслужби, Національної поліції.