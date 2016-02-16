У Росії заявили про повне припинення транзиту українських фур

Росія повністю припиняє по своїй території транзит вантажних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні.

Про це повідомляє Міністерство транспорту РФ.

"У зв'язку з продовженням блокування руху російських вантажних транспортних засобів по території України з 12:00 мск 16 лютого 2016 р. на території РФ повністю призупиняється рух українських вантажних транспортних засобів, що здійснюють транзитні перевезення вантажів". Доставка вантажів на територію Республіки Казахстан у відповідності з указом президента РФ від 1 січня 2006 р. № 1 буде продовжена, але перевізниками інших держав", - заявили в Мінтрансі.

Повідомляється, що до теперішнього часу органами Ространснагляду на території РФ призупинено рух 324 українських вантажних транспортних засобів.

"Дія цих заходів триватиме до врегулювання ситуації, пов'язаної з блокуванням українською стороною російських вантажних транспортних засобів", - підкреслили в Мінтрансі Росії.

У відомстві також зазначили, що станом на 12:00 16 лютого рух російських вантажівок по території України, як і раніше ускладнено, неможливо в'їхати на територію України з боку європейських країн. Блокування російських вантажівок на території України продовжується з 11 лютого.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з тим, що Росія 14 лютого в односторонньому порядку зупинила переміщення українських вантажівок по своїй території, Міністерство закордонних справ України невідкладно направило ноту Російської Федерації з вимогою пояснити такі незаконні дії.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна вимагає від Росії не просто пояснень, а скасування неправомірного рішення про заборону транзиту українських вантажівок по своїй території.

Яценюк також підкреслив, що українська сторона проводить консультації з даного питання з країнами-членами Європейського Союзу.

Раніше громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації. У відповідь на дії активістів Міністерство транспорту Російської Федерації призупинило рух українських вантажівок по російській території.

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З 12 лютого з ініціативи Мінінфраструктури почав роботу міжвідомчий оперативний штаб, завданням якого є оцінка ситуації в режимі реального часу. До штабу увійшли представники Мінекономрозвитку, Фіскальної служби, Держприкордонслужби, Національної поліції.