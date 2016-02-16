Транзитна війна: всі польські вантажівки покинули Росію

Про це повідомляє "Польське радіо".

Зазначається, що рух у східному напрямку припинився, оскільки опівночі перестали діяти дозволи на перевезення вантажів в Російську Федерацію.

Польські власники транспортних компаній більше не можуть здійснювати вантажні перевезення в Росію. Це наслідок браку взаєморозуміння між Польщею та Росією в питанні правил реалізації автомобільних перевезень між державами.

Перевізники з Польщі повинні були до опівночі повернутися в країну. Якби вони залишилися на території Росії, їм загрожували великі штрафи в розмірі близько мільйона рублів (понад 11 тис. євро).

Згідно з повідомленням, віце-міністр інфраструктури і будівництва Польщі Єжи Шміт, у компетенцію якого входять транспортні питання, повідомив, що в понеділок 15 лютого польська сторона одержала протокол, який представляє позицію російської сторони на тему транспортних перевезень між двома країнами.

"На жаль, не все в документі представлені в такій формі, яка б нас по-перше задовольняла, а по-друге - відповідала тому, що було вже встановлено", - сказав Шміт.

Польський міністр зазначив, що певної наступної дати зустрічі з росіянами поки немає. При цьому Єжи Шміт запевнив, що його відомство готове і надалі вести розмови з Москвою, проведення яких можливе ще цього тижня.

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У той же час повідомляється, що у транспортній кризі росіяни звинувачують Польщу. Вони стверджують, що Варшава вимагає занадто багато дозволів для проїзду польською територією. У той же час у Міністерстві інфраструктури та будівництва Польщі заявляють, що саме російська сторона різко скоротила річні квоти на дозволи, щоб витіснити іноземних перевізників зі свого ринку.

Так, вже більше двох тижнів Москва не може досягти порозуміння з Варшавою про правила транспортних перевезень. Опівночі 1 лютого зупинено товарний рух на кордоні Польщі з Калінінградською областю. Тому польські тіри більше не можуть в'їжджати на територію Росії, а російські - в Польщу.

Тому потік російських вантажівок почав зростати в Білорусь, звідки водії хочуть потрапити до Литви і місцевого порту Клайпеда. На білорусько-литовському кордоні в понеділок спостерігалися величезні черги.

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Російські перевізники б'ють на сполох і заявляють, що затягування "вантажного кризи" спричинить багатомільйонні втрати транспортних компаній та втрату робочих місць тисячами працівників.

Як повідомляв УНІАН, Росія повністю припинила на своїй території транзит вантажних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні у відповідь на блокування громадськими активістами в 10 регіонах України російських вантажівок.